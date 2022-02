Alertas de desmatamento em janeiro aumentam 420% e AC é 5º estado que mais desmatou na Amazônia Legal

2022 teve o pior janeiro em termos de áreas afetadas por alertas de desmatamento na Amazônia dos últimos 6 anos, quando foi iniciada a série histórica produzida pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Foram 430 quilômetros quadrados de áreas sob alerta, 420% a mais do que o mesmo período do ano passado que era, até então, o pior janeiro já registrado, com 284 quilômetros quadrados.

O Acre tem boa parcela nisso, com 9 quilômetros quadrados desmatados, foi o quinto estado da Amazônia Legal que mais emitiu alertas de desmatamento. Mato Grosso foi o que apresentou o pior resultado, com 147 quilômetros quadrados, seguido de Rondônia (116), Pará (67), Amazonas (44), Acre (9) e Maranhão (2). Tocantins e Amapá não tiveram registros.