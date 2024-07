Ator revela quase casamento com Renato Russo: “Era apaixonado por ele”

Muita gente pode não saber, mas Renato Russo e Maurício Branco eram muito próximos. Uma entrevista do ator o podcast Papo com Clê, do canal Corredor 5, apresentado pelo produtor Clemente Magalhães, viralizou recentemente e nela ele conta que os dois quase se casaram.

“Você acha que vou me incomodar com alguém que fala que eu estou decadente? Beijos para vocês, meus amores. Eu sou premiado, sou um ser premiado na vida. Eu podia ter casado com o Renato. Na verdade eu chamava ele de Junior”, recordou Maurício Branco.

Ele ainda se declarou para o cantor, que morreu em outubro de 1996: “Se eu quisesse, a gente poderia ter casado. Nós poderíamos ter sido um casal porque já parecíamos mesmo um casal. Eu era muito apaixonado por ele. A gente chegava em lugar e ficava abraçado. Todo mundo achava que a gente era um casal”, definiu.

Quando Renato Russo e Maurício Branco, o ator ainda iniciava sua carreira artística. E o primeiro convite para uma novela, De corpo e Alma, em 1992, foi motivo de comemoração.

“Quando fui para a novela, ele deu uma festa na casa dele. Ela queria comemorar o sucesso que eu estava fazendo. Renato me botou muitas vezes para cima”, lembrou o artista, que fez outros trabalhos na televisão, como Labirinto e Verdades secretas.

Aniversário de Renato Russo vira o Dia do Rock Brasiliense

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), sancionou, em janeiro, a lei que institui o Dia do Rock Brasiliense no calendário oficial de eventos da capital do país. Conforme prevê a lei, a data deve ser comemorada anualmente em 27 de março, dia do aniversário de Renato Russo.

De acordo com o decreto, publicado no Diário Oficial (DODF) desta segunda-feira (8/1), deverão ser realizadas ações de valorização do rock ao longo de todo o mês de março, que será denominado “Mês do Rock Brasiliense”.

O projeto de lei que institui o “Dia do Rock Brasiliense” é de autoria do deputado Ricardo Vale (PT) e foi aprovado no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em novembro do ano passado.

“Com essas ações, estamos reconhecendo o potencial da nossa cidade, como berço de tantos talentos, e preservando a nossa história musical”, explicou Ricardo Vale.

Maurício Branco detona Xuxa após documentário

Xuxa, o Documentário estreou na TV aberta em janeiro e, meses após seu lançamento no streaming, continuou dando o que falar. Depois de assistir ao episódio exibido pela TV Globo, o ator Mauricio Branco soltou o verbo nas redes sociais contra a eterna Rainha dos Baixinhos.

“O melhor foi ontem ver a Xuxa, trilhardária, reclamando das coisas que passou. Vive num palácio de Cristal, tem uma filha linda, um marido que a ama, milhões na conta bancária e reclamando”, começou ele, em uma postagem no Facebook.

Em seguida, ele comparou a vida da apresentadora com a da maioria dos brasileiros: “Queria ver se tivesse que pegar um BRT todo dia, mais um trem e um ônibus para chegar em casa e, quando chegasse lá, visse que não tem comida para a família toda. Isso não é justo com um país onde 33 milhões de pessoas estão na linha da miséria, sem ter o que comer. Fala sério”.

Mauricio Branco aproveitou para rebater as possíveis justificativas que possam surgir: “Aí vem um fulano dizer que ela ajuda instituições de caridade. Ok, ajuda. Mas reclama de um passado que deu a ela um título de rainha. Ela sabia o que estava fazendo desde o início, aceitou (Marlene disse que daria as cartas) e agora faz esse papel?”, questionou.

No fim, o ator afirmou que as falas de Xuxa não surtiram efeito nele: “Achei ótimo o documentário, mas não me comoveu em nada. tenho pena de quem tem dor na barriga de fome e ficamos só por aí. Até a Rainha da Inglaterra tinha o bom senso de não reclamar de nada e não deixar nenhum membro da Família Real expor problemas internos nem reclamar da vida vantajosa que tiveram a sorte de ter”, encerrou.