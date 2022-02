Ana Maria Braga bate o pé, se ausenta de seu programa na Globo e surge na Band

Ana Maria Braga não apareceu no Mais Você desta quinta-feira (3), decepcionando seus fãs. No entanto, eles puderam matar a saudade da loira nas telas da Band. Logo no dia que a apresentadora não se fez presente na sua atração, Catia Fonseca exibiu uma matéria com Ana Maria durante o Melhor da Tarde. A reportagem, feita pelo repórter Rafael Pessina, foi gravada no final do mês de janeiro, ao decorrer da exposição fotográfica “A Cara de São Paulo”.

Em resumo, a apresentadora titular do programa matinal da Rede Globo estava fazendo a curadoria do evento. O evento era a comemoração dos 468 anos da metrópole paulistana, e ela estava acompanhada do maestro João Carlos Martins. Sendo assim, a apresentadora apreciou e prestigiou a inauguração desse projeto. “Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia São Paulo e eu tinha um fusquinha bem velhinho, quase caindo aos pedaços, com um grande sonho. E eu não sabia andar em São Paulo. Então, uma coisa que eu lembro muito é que, pra eu me movimentar em São Paulo, pra qualquer lugar, eu tinha que chegar na Rebouças com a Consolação pra saber que lado era o Centro e que lado era o Morumbi. Então, eu podia estar indo pra qualquer lugar, mas primeiro eu tinha que chegar aqui pra saber pra que lado eu tinha que virar”, contou ela aos risos. Ana Maria Braga nega indiretas Contudo, mudando de assunto e falando sobre as frases que Ana Maria Braga vem postando nas redes sociais, a loira nega os boatos de que se tratem de indiretas. “Todo dia de manhã eu escolho uma pra poder representar um sentimento que eu reconheço nas pessoas, um reconhecimento que eu tenho em mim. Nada é endereçado. Eu acho que serve pra todo mundo e elas fazem muito sucesso exatamente por isso, falam com o coração de todo mundo”, esclareceu.