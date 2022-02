Após corpos de grávida e criança serem achados, chuva interrompe buscas; ao menos 138 pessoas morreram em Petrópolis

Por volta das 12h30, os corpos de uma grávida e de uma criança de dois anos foram localizados. Essas duas últimas vítimas ainda não entraram na contagem oficial do Corpo de Bombeiros.

As equipes de busca se dividem em três áreas principais — os setores Alfa, Bravo e Charlie, que abrangem regiões como o Morro da Oficina, a Rua Teresa, o Alto da Serra, a Chácara Flora, a Vila Felipe, Caxambu e localidades vizinhas. O posto de Comando Central está localizado no 15º Grupamento de Petrópolis.

Uma forte neblina atrapalha as buscas.

Durante a sexta-feira, a população do município temeu que novos deslizamentos pudessem acontecer. Isso porque voltou a chover forte na cidade no início da noite. Sirenes no primeiro distrito foram acionadas, mas por volta das 21h30 a chuva deu uma trégua.