BBB22: Arthur Aguiar assume vontade de se mast*rbar no reality e surpreende com revelação

O ator Arthur Aguiar, decidiu abrir o jogo no BBB22, e falar sobre como é ficar sem transar com Maíra Cardi, no confinamento. Sendo assim, o artista expos que essa foi uma das preocupações da esposa, quando ela ficou sabendo que ele iria para o reality.

“Foi uma coisa que a gente chegou a conversar: ‘Pô, mas será que você vai conseguir?’. Porque eu na minha vida tipo com ela, vamos dizer, sou bastante ativo. Vamos dizer assim. Então ela [Maíra Cardi] me perguntou isso: ‘Você vai conseguir, ficar de boa e tal’?”, afirmou ele.

Sendo assim, Natália, que estava conversando com Arthur Aguiar, no BBB22, afirmou que a cabeça boa ajuda muito, de certa forma.

“Mas eu acho que como tu veio assim, não que a gente não tenha vindo também focado, né? Não que eu e o Eli não estejamos focados no jogo. Mas eu penso que assim, você como homem casado, pai de uma filha, com carreira e etc. Você já veio com uma mente blindada, preparada e além de tudo, totalmente focada para o jogo”, afirmou.

Por fim, a sister do BBB22, afirmou que não tinha essa preocupação. “A gente [ela e o designer Eli] por exemplo, igual eu e o Eli, a gente veio focado no jogo, veio com a mente blindada e preparada de viver tudo que desse pra viver aqui dentro. Por que? Somos pessoas solteiras. Igual um exemplo, se eu tivesse um compromisso, estou namorando assumido e está no meu Instagram escancarado. Todo mundo está sabendo que eu tenho alguém e vice-versa, está no Instagram dele foto minha, aí beleza”.

Arthur Aguiar revela masturbação pensando em Maíra Cardi

Dessa maneira, Arthur Aguiar pontuou que também pode se masturbar pensando em Maíra Cardi. “Mas você poderia também… mas o que eu estou dizendo é, que eu poderia sentir vontade de me masturbar, pensando nela nesse lugar entendeu?”, disse.