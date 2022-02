BBB22: Naiara Azevedo anuncia como vai se vingar de Jade Picon

Naiara Azevedo não engoliu a decisão da líder Jade Picon de colocá-la em uma dinâmica de sorte que culminou em sua ida ao paredão do BBB 2022. A dona do hit 50 ficou abalada com a notícia, mas anunciou que pretende se vingar da digital influencer.

A ideia surgiu durante uma conversa da sertaneja com Tiago Abravanel e Douglas Silva, na madrugada desta sexta-feira (4). Os três participantes ficaram em dúvida sobre a participação de Naiara na Prova do Anjo.

Tiago, então, lembrou que ela poderá sim participar e, inclusive, indicar alguém para o castigo do monstro. Neste momento, a cantora afirmou que deve colocar Jade no monstro caso vença a prova. “Você não precisava nem ter falado isso. Eu daria o monstro para ela, sem pensar duas vezes”, anunciou.

Uma das principais consequências do monstro é, além de perder 300 estalecas, ir direto para a Xepa. Dificilmente participantes têm a coragem de indicar líderes para o castigo justamente por esse motivo.

“Se eu volto, eu taco fogo nisso aqui”, anuncia Naiara Azevedo

Naiara avisou que pretende causar muito se voltar do paredão. “Se eu volto, eu taco fogo nisso aqui”, avisou. DG pediu calma para a sister. “Sossega mulher”, disse ele. “Mas é isso que o povo quer ver”, respondeu ela.

Assim que soube que estava no paredão, Naiara caiu em lágrimas sozinha. Minutos depois, os outros participantes se aproximaram e e ela desabafou sobre a mágoa com a decisão de Jade.

“Uma coisa que me doeu muito foi quando Jade e Brunna estavam no Monstro e eu fiz de tudo pra cuidar delas, porque eu já tinha passado. E um dia que perguntei se elas queriam algo, eu vi pelo vidro as duas se olhando e debochando de mim. Quando eu sair vou pedir o vídeo”, disse.