Diminui o prazer? Confira mitos e verdades sobre o aumento peniano

De acordo com o biomédico Vitor Mello, é possível aumentar o órgão com a combinação de ácido hialurônico e toxina butolínica.

“Como tudo o que envolve estética, os procedimentos de aumento peniano também foram aperfeiçoados com o tempo, principalmente no que diz respeito às técnicas e aos produtos utilizados”, explica.

Com cada vez menos tabu em torno do assunto, diversos homens buscam o aumento peniano. Para tirar as principais dúvidas sobre o assunto, o especialista pontua alguns mitos e verdades:

É possível aumentar apenas comprimento, não grossura

Mito. “O aumento da largura, da circunferência do pênis, é o principal e mais evidente nesta técnica. Promovemos um relaxamento da musculatura, evitando que o pênis se contraia, gerando um ganho de tamanho em estado flácido e em circunferência até mesmo quando ereto; ou seja, é aquele volume bonito na cueca em qualquer situação.”

O aumento peniano pode aumentar diversos centímetros

Verdade. “É possível aumentar vários centímetros, assim como aumentamos lábio, queixo, por exemplo. Na clínica, nossa medida gira em torno de 1 até 3 centímetros de comprimento em repouso, e de 3,5 até 5 centímetros em circunferência. Tudo depende de quanto conseguimos aplicar de preenchedores e bioestimuladores, e claro, da anatomia do paciente.”

O aumento peniano causa falta de ereção

Mito. “Todo procedimento, cirúrgico ou não, tem riscos; mas as técnicas injetáveis que utilizo por meio da aplicação de ácido hialurônico, toxina botulínica e bioestimuladores não causam problemas de ereção. Além disso, em toda a literatura não há nenhum agravamento ou perda de ereção em procedimentos não cirúrgicos.”

O resultado é definitivo

Mito. “Nas técnicas não cirúrgicas realizadas por meio de preenchedores (até mesmo os considerados definitivos) há uma perda de circunferência ao longo do tempo; já as aplicações que realizado com ácido hialurônico elas continuam no organismo do paciente e mesmo após 12 meses ele ainda terá de 40 até 60% do resultado inicial; e é nesse momento que sugiro que seja feita a manutenção.”

É possível aumentar o pênis em casa com outros métodos

Verdade. “Existe um método confiável, com estudo comprovado para o aumento peniano de ganho entre 1,7 até 2,3 centímetros de comprimento. Os extensores são ótimos aliados e surgiram inicialmente para serem usados após cirurgias urológicas e tratamentos de algumas doenças, mas que surte efeito à médio e longo prazo. Existem diversos modelos que podem ser utilizados em casa durante a rotina, antes de dormir. Vale ressaltar que esse procedimento não é isento de risco e deve ser feito sob supervisão médica.”

O aumento peniano aumenta o prazer

Verdade. “A harmonização íntima não tende a favorecer nem desfavorecer, diretamente, o homem na relação sexual. Mas sabemos que o prazer não é só físico — ele está relacionado à autoimagem, e muitos relatam que se sentem melhores na cama depois da harmonização íntima.”