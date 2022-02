Bolsonaro e ministro da Educação assinam portaria com aumento de 33% no piso salarial dos professores

Reportagem transmitida pela TV Brasil na manhã desta sexta-feira (4), mostra o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, em solenidade no Palácio do Planalto, assinando a portaria que institui o novo piso salarial dos professores da educação básica de todo o país das redes públicas estaduais e municipais. Diz a reportagem que o presidente optou por cumprir a Lei do Magistério e conceder reajuste de 33,24% nos vencimentos desses profissionais.

Com a nova portaria, o piso salarial da categoria passou de R$ 2.886,24 para R$ 3.845,63. Pela Lei do Magistério, o reajuste de professores é atrelado ao chamado valor por aluno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), definido pelo Ministério da Educação. Pela variação da inflação nos últimos dois anos, o reajuste do valor por aluno deve ser de 33% em 2022.

Bolsonaro afirmou que recebeu pedidos de prefeitos e governadores para que o reajuste fosse, no mínimo, de 7%. “Havia, sim, pedidos de muitos chefes de Executivo estaduais e municipais querendo 7%. Eu conversei com o Milton [ministro da Educação]. O dinheiro, de quem é? Quem é que repassa esse dinheiro para eles? Somos nós, governo federal. E a quem pertence a caneta Bic para assinar o reajuste? Presidente, essa caneta bic, quem vai usá-la sou eu eu.”

Bolsonaro disse também que se coloca “do outro lado do balcão” porque também seria um “professor” —o presidente foi aluno do curso de Educação Física durante a formação no Exército brasileiro, onde chegou a capitão. “É justo ou não é justo? O recurso, se a gente conceder 7%, a diferença, 26%, fica para quem? Como vai ser utilizado? Qual é a melhor maneira de utilizar esse recurso? É com o professor ou com o respectivo prefeito ou governador? Não precisou de mais de poucos segundos para decidirmos.” “Decidimos então pelos 33 por cento”, disse. “É uma maneira que temos, um meio de valorizar 1,7 milhão de professores do ensino básico no Brasil. Que, de forma direta, estão envolvidos com 38 milhões de alunos”, acrescentou.