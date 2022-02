Brad Pitt processa Jolie por vender parte de fazenda de R$ 146 milhões

Ao todo, a Château Miraval tem 35 quartos. A propriedade ainda conta com um um lago, grandes jardins, uma capela e um vinhedo – que Brad Pitt alega ter investido muito dinheiro. Brangelina se casaram no local, em 2014, e compraram a mansão em 2008.

No processo, Angelina justificou a venda dizendo que não poderia “manter nenhuma posição de propriedade em um negócio baseado em álcool, dadas suas objeções pessoais”. Com isso, o ex-marido iniciou as negociações para comprar a parte de Angelina. Mas com a venda para Shefler, o caso ganha um outro caminho, inclusive judicial.