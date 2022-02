Coluna: Petistas do Acre não declaram apoio a candidatos de fora do partido por medo

O ano era 2010. Nas ruas, bandeiras vermelhas e todo mundo cantando ‘Jorge, Edvaldo e Tião’. Com a contagem dos votos, Petecão foi o favorito e levou a melhor no lugar de Edvaldo Magalhães (PCdoB).

Quatro anos depois, com apenas uma cadeira no Senado Federal na disputa, Angelim era ‘o candidato’ ao Senado. Lançaram a Perpétua Almeida (PCdoB) e a vaga ficou com Gladson Cameli, que sofreu artilharia pesada. Quem se lembra do Riquinho? Não foi o suficiente. Mais uma vaga perdida.

Com o projeto de retomada de poder do Partido dos Trabalhadores do Acre (PT-AC) nessas eleições, existe uma ala que defende que apoiar candidatos que não sejam da sigla representa um risco. Para essa ala, as posições majoritárias não entram em discussão. Os vices e suplentes, quem sabe.

Existe certo medinho, confessado por um forte membro do partido, em lançar nomes fora do ninho petista e dar a vaga para outros grupos. Falar em federação para alguns é tido até como xingamento. Me lembra aquele famoso ditado popular: quem tem, tem medo.

Setor produtivo

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), José Adriano, quer ser voz ativa nessas eleições. A este humilde jornalista, ele contou que ainda não sabe exatamente se vai para a disputa por uma cadeira ou atuará nos bastidores, em grupos de discussão. Mas, de uma coisa ele tem certeza: está decidido a estabelecer alianças em prol do apoio ao setor produtivo.

Setor produtivo²

“Penso em uma candidatura, mas ainda não tenho isso definido. Espero dar essa resposta com segurança no final de março. Ainda tem muitas definições partidárias em discussão a nível nacional que interfere nos estados. Independente do cargo, estarei interagindo no processo eleitoral deste ano, seja como candidato ou apoiando alguém com compromisso com o setor produtivo”, me confidenciou.

Novo capítulo

Virou quase uma novela mexicana essa questão das federações, principalmente a que tenta colocar PT e PSB em um mesmo ninho. Publicação do O Globo repercute que a proposta de contratar pesquisa para definir candidato é o mais novo embate.

Questão do Acre

De acordo com a publicação, no Espírito Santo, no Acre e no Rio Grande do Sul, as conversas estão em andamento. Em Pernambuco e no Rio, o pedido já foi atendido. São Paulo é, pelo visto, a maior pedra no sapato.

Mais prazo

O Supremo Tribunal Federal (STF) votou, em sua maioria com seis votos, na quarta-feira (9), pela legalidade das federações partidárias e esticou o prazo final para as chancelas: fim de maio.

Triângulo amoroso

E se você fosse apaixonado por uma pessoa, mas essa pessoa gostasse mesmo é do seu irmão ou irmã? A política acreana guarda um triângulo amoroso bem parecido.

Danilo Lovisaro

O procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro, disse que o MPAC fará o acompanhamento das investigações da morte deum homem em situação de rua, que morreu a pauladas, “de forma rigorosa para que o crime seja devidamente esclarecido”.

Pedro Longo

Foi o deputado Pedro Longo, líder do Governo na Aleac, o porta-voz de uma esperada notícia: a decisão de Gladson de convocar o quadro de saúde da Polícia Militar. Foi destaque nos principais sites.

Pedro Longo²

Longo é um verdadeiro diplomata; inegável que seja um grato acerto na condução das demandas do Governo dentro da Assembleia Legislativa.

Lanna e Raimundo Vaz

Quem acompanha a programação da Gameleira FM, na frequência 87.9, passa a ter a companhia de Lanna Vaz e Raimundo Vaz no programa Fala Cidade. O programa é transmitido de 10h30 às 12h. O programa reúne notícias, prestação de serviços e utilidade pública.

Ao vivo

Lanna acumula também, nesta quinta (10), participação no Jornal O Rio Branco, no tradicional Canal 08. Será a partir das 11h, hora local. Se não quiser esquecer, pode dar uma passada no seu perfil no Instagram (Lannavaz10) e ativar as notificações para ser avisado assim que Lanna estiver ao vivo.

Gladson Cameli

Ao que tudo indica, quem defendeu que Gladson não escolheria um nome para o Senado da República deve dar com os burrinhos na água. Alguns já até, sutilmente, mudam de ideia. Agora, isso não significa que os demais retiram seus nomes da disputa; uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Está interessante acompanhar os desdobramentos da chapa, que parece nascer sob fortes dores de parto.

Gladson Cameli²

Continuo curioso para entender quem teve os interesses atendidos com a propagação dessa ideia descabida que Gladson não escolheria um nome e andaria por aí com 5 concorrentes à uma única cadeira. O eleitor vai votar na base do “mamãe mandou eu escolher”?

Campanha

A equipe de comunicação do Ministério Público do Acre segue dando um show de primazia e emocionando os acreanos. Agora, a campanha da vez trouxe os irmãos João Pedro e Larissa, que perderam a mãe para a Covid-19 quando ainda não existia vacina para a doença.

No dia em que recebeu a primeira dose, Joao Pedro levou um cartaz com foto da mãe e um recado: “Eu me vacino por mim e pela minha mãe que não teve a oportunidade de se vacinar”. Viralizou.

Eu jamais poderia deixar de registrar minha admiração pelo trabalho que vem sendo feito pela equipe diriga por Kelly Souza, minha competente colega. Parabéns.

Assista o vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que puder: