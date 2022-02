Com aumento dos casos de Covid-19, Into tem 100% de ocupação dos leitos da UTI

O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) registrou, na manhã deste sábado (5), 100% de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital de referência de Covid-19 no Acre. O aumento de internados se dá pelo aumento de casos da doença no estado.

Atualmente, o Into conta com 10 leitos de UTI, mas de acordo com o diretor administrativo da unidade, Anderson Rola, caso seja necessário, o hospital está pronto para abrir novos leitos.

No pico da pandemia, havia 50 leitos de UTI, mas 40 deles foram desativados pelos números baixos de internações. Os leitos de enfermaria estão com 30% de ocupação, uma vez que o Into conta com 100 leitos e 30 deles estão ocupados.