Com conta de energia nas alturas, Leo de Brito propõe redução do ICMS para aliviar bolso dos consumidores

Conta de luz

O deputado Federal Léo de Brito (PT) se reuniu hoje com algumas entidades representativas e a imprensa para falar sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que pede a redução de ICMS da conta de energia. O pedido foi protocolado junto ao Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

Precedente

De acordo com o deputado, uma decisão do STF abriu precedente para que os estados deixem de cobrar o ICMS de forma linear e passem a fazer uma cobrança seletiva. A proposta do deputado é que a alíquota do ICMS saia de 25% para 17% na tributação da energia elétrica no estado do Acre. Golaço, deputado.

Aumento

A possível diminuição da tarifa de energia através da redução do ICMS é um acalento no bolso do acreano, que viu a tarifa subir 10,3% no ano passado, segundo dados da Aneel. Se em 2020 o acreano pagava R$ 0,58 centavos no Kwh, em 2021 esse valor saltou para R$ 0,64.

Apoio

O governador Gladson Cameli (PP), que está em Brasília, se reuniu hoje com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, para busca ajuda do Governo Federal no enfrentamento do problema das enchentes no estado. O ministro garantiu não só o apoio do Governo, mas também toda a estrutura do governo federal. “Precisamos apenas da publicação do decreto de emergência”, alertou o ministro.

CPI

Em mais um dia de CPI do Transporte Público na Câmara de Vereadores de Rio Branco, o convocado da vez foi o ex-prefeito Marcus Alexandre (PT).

Caixa Preta

Principal promessa do prefeito Tião Bocalom (PP) na última campanha eleitoral, a abertura da caixa preta do transporte público também foi tema da CPI nesta terça (22). De acordo com o ex-prefeito, a tal caixa preta não existe, já que na sua gestão tudo era “feito às claras”. Ainda segundo o petista, foi também na sua gestão que foi implantado o portal da transparência do transporte.

Contragosto

Ontem, conversei com uma liderança nacional do PT no Nordeste que disse à coluna que aposta que a federação do seu partido junto com PSB, PCdoB e PV vai pra frente. “Vai (acontecer). Mesmo que a contragosto de uma parte do PSB”, cravou.

Meio caminho

Hoje, o pré-candidato ao Governo de São Paulo pelo PSB, Márcio França, se reuniu com o ex-presidente Lula (PT) e saiu satisfeito do encontro. França sugeriu ao petista que os partidos mandem rodar uma pesquisa em maio deste ano, e que o melhor colocado entre ele e Fernando Haddad (PT) seja o escolhido para disputar o Palácio dos Bandeirantes. Desatando o nó em São Paulo, a federação já tem meio caminho andado.

Monotemático

Observando os mandatos de alguns parlamentares acreanos, em todas as esferas, é muito comum perceber que muitos pautam seus mandatos em um único tema. E é justo por não apresentarem outras “alternativas” de temas, que suas comunicações se tornaram monotemáticas. É sempre o mesmo assunto.

Em terra de cego…

Essa situação é tão arraigada que basta sair da caixinha monotemática para ganhar destaque. A questão aqui não é abraçar o mundo, que ninguém dá conta, mas ser especialista e pautar os mandatos em mais de um tema é garantia de destaque. Em terra de cego, quem tem um olho é rei.