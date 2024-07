Influencer expõe supostas mensagens de Arthur Aguiar e namorada reage

A semana começou agitada nas redes sociais de Arthur Aguiar e Jheny Santucci. Acontece que uma influenciadora procurou a namorada do ator para contar que ele tinha enviado mensagens para ela.

Nas postagens, Yasmin Lisboa deu detalhes sobre o contato: “Eu vou ser breve e falar uma coisa para vocês, o por que de eu ainda não ter postado quem é essa pessoa [famoso que mandou mensagem]. Tentei entrar em contato com a mulher dessa pessoa, não consegui ainda, mas estou aguardando”, contou.

Em seguida, a moça afirmou que considera as mensagens uma forma de traição: “Na minha opinião, conversa para mim é traição porque a pessoa ainda não encontrou aquela pessoa que está conversando porque não teve oportunidade. O que não é o meu caso porque eu sou muito bem casada. Mas isso pra mim é o suficiente pra acabar com tudo”, garantiu.

Após a repercussão do caso, Jheny Santucci se manifestou nos stories do Instagram: “É cada coisa! Hahaha! Tô aqui pensando se dou ou não dou a fama que essa pessoa quer porque quando eu abrir minha boca o negócio não vai ficar bonito”, disparou.

Logo que soube da alfinetada da empresária, com quem Arthur Aguiar tem um filho, Yasmin Lisboa mostrou a suposta troca de mensagens com ele: “Maravilhosa. Você é do Rio de Janeiro? Quero conhecer você”, teria escrevito o famoso. “Você por aqui? Você não é casado?”, perguntou a moça. “Não vejo isso como um problema não”, teria rebatido o campeão do BBB22.

A influenciadora ainda voltou aos stories do Instagram para falar no assunto: “Eu tinha mandado mensagem para ela, minha mensagem chegou, ela me respondeu, ela me pediu umas gravações, eu mexendo no celular e eu mandei para ela. Ela me pediu diversas gravações, até parei de mandar de tanto que ela me pediu e vou até mandar prova de que falei com ela. Tem gente que não tem o que fazer, nem vendo acredita, eu vou cuidar da minha vida que eu tenho muita coisa para fazer”, finalizou.

A reconciliação de Arthur Aguiar e Jheny Santucci

Arthur Aguiar e Jheny Santucci reataram o namoro no fim do ano passado e passaram o Réveillon juntos. O casal apareceu nos stories do Instagram do ator, na madrugada do dia 1º de janeiro, e trocaram beijos após a virada. Na ocasião, a influenciadora ainda estava grávida de Gabriel, primeiro filho do casal, hoje com 5 meses.

Aos risos, a influenciadora se divertiu ao lado do amado. E Arthur explicou o motivo das risadas: “Desisti de tentar tirar a foto, não deu certo. Game over pra gente aqui, feliz Ano Novo pra vocês, tudo de mais lindo”, desejou ele, antes de receber beijinhos da namorada.

Na legenda, o ator escreveu: “Nosso início”. Em outra gravação, Arthur mostrou os convidados da festa em sua casa e perguntou: “O que vocês desejam pra vida de vocês em 2024?”.

E namorada, então, respondeu, mostrando o barrigão: “Muito amor, muita felicidade, saúde, paz. E muita saúde pro nosso Gabriel”.