Concurso Educação: panorama das oportunidades atualizado

Seu foco é os concursos públicos para área de educação? Essa matéria é para você. Aqui você encontra a situação de concursos públicos e processos seletivos: abertos, suspensos, previstos e etc.

O Ministério da Economia tornou pública a Portaria 10.041, que reduz o prazo obrigatório entre a publicação do edital e a realização de provas de concurso público para Institutos Federais (IFs) e Universidades Federais (UFs).

Essa matéria será atualizada regularmente, sempre que surgir novidades sobre as oportunidades. Por isso, recomendo que você salve-a como favorita.

Concurso Educação: inscrições abertas

Concurso PB

A Prefeitura de Tavares, na Paraíba, divulgou edital de concurso público com 60 vagas imediatas entre os mais diversos cargos, com escolaridades de níveis fundamental, médio e superior. Os interessados poderão se inscrever até o dia 18 de fevereiro.

Concurso RJ

A Prefeitura da cidade de Nilópolis lançou edital para novo certame. Ao todo, são oferecidas 384 vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições iniciam no dia 7 de fevereiro e seguem abertas até o dia 18 de março de 2022.

Concurso UFPel

Foi publicado o edital de concurso público para a Universidade Federal de Pelotas. Ao todo, são ofertadas 15 vagas, com salários iniciais de R$ 4 mil. Inscrições: 7 de fevereiro até 6 de março.

Concurso UFPA

Foi publicado o edital de concurso público da Universidade Federal do Pará (concurso UFPA) para técnicos administrativos em educação. Inscrições de 17 de janeiro até 15 de fevereiro.

Concurso IFRJ

Foi publicado um novo edital de concurso público para o Instituto Federal do Rio de Janeiro (concurso IFRJ). Ao todo, são 53 vagas imediatas para cargos de níveis médio e superior. O período de inscrição é de 02 de fevereiro até 06 de março de 2022.

Concurso Prefeitura de Glória de Dourados (MS)

O edital do concurso Prefeitura de Glória de Dourados está com inscrições abertas para o preenchimento de 81 vagas divididas entre todos os níveis de escolaridade.

Para participar, o candidato deve acessar o site da banca organizadora, preencher o formulário de inscrições até o dia 21 de fevereiro.

Concurso Prefeitura Juiz de Fora (MG)

Saíram os editais de concurso público para a Prefeitura de Juiz de Fora (concurso Prefeitura Juiz de Fora) com a oferta de 630 vagas para a área da educação.

O período de inscrição vai do dia 14 de março até o dia 18 de abril de 2022.

Concurso UEG

Foi publicado o edital de concurso público para a Universidade Estadual de Goiás (concurso UEG) com a oferta de 94 vagas para o cargo de Docente de Ensino Superior.

Os interessados podem se candidatar no site da Núcleo de Seleção da UEG, organizadora do edital, entre os dias 21 de janeiro até 21 de fevereiro de 2022.

Concurso UFSM

Foi publicado o edital de concurso público da Universidade Federal de Santa Maria (concurso UFSM), localizada no Rio Grande do Sul. Ao todo, são 22 vagas para cargos de técnico-administrativos em educação. Período de inscrição: 25 de Janeiro até 23 de Fevereiro.

Concurso UnB

Foi publicado o edital do concurso público para a Fundação Universidade de Brasília. Organizado pelo Cebraspe, seleção traz 174 vagas imediatas. Período de inscrição: 28 de Janeiro até 15 de Fevereiro de 2022.

Concurso Sedu ES

Foi publicado o edital de concurso público da Secretaria de Educação do Espírito Santo. Organizado pela FCC, o certame oferece 1,5 mil vagas. Período de inscrição: 28 de Janeiro até 18 de Fevereiro.

Concurso Unifal

A Universidade de Alfenas divulgou um novo edital de concurso público (concurso Unifal), com oportunidades para nível médio que pagam até R$ 4,2 mil.

Período de inscrição: 11 de fevereiro até 28 de fevereiro de 2022.

Concurso IFSP

Foi publicado o edital do concurso IFSP (Instituto Federal de São Paulo). O certame oferece vagas para o cargo de professor de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, conforme disposições contidas no edital.

Inscrições de 16 de fevereiro até 8 de março de 2022.

Concurso Educação: editais previstos

Concurso Curitiba

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, autorizou a realização de concurso público com a oferta de 905 vagas para áreas da saúde, educação, ação social e saúde ocupacional.

Concurso SEC BA

Na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa da Bahia, o governador da Bahia, Rui Costa, anunciou a realização de um novo concurso SEC BA para professores ainda no primeiro semestre de 2022.

Concurso UFS

Foi formada a comissão de servidores responsáveis pela organização do próximo concurso UFS (Universidade Federal de Sergipe) para os cargos de Técnico Administrativo das classes “D” e “E”.

Concurso MP GO

Foi formada a comissão organizadora do próximo concurso público do Ministério Público de Goiás. O ato que cria o grupo de servidores foi divulgado no Diário Oficial do órgão.

Concurso TJ PI

Em entrevista concedida à imprensa local, o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador José Ribamar de Oliveira, divulgou que edital para concurso TJ PI pode ser lançado até março de 2022.

Concurso Semec PI

Nos próximo meses devemos ter mais editais para professores e profissionais da educação. O concurso Semec PI deve ter o edital lançado em breve.

Concurso Semec Teresina

A Secretaria Municipal de Educação de Teresina formou comissão de servidores para elaborar os estudos para a realização de um novo concurso público.

Concurso UFPB

Em entrevista ao programa Arapuan Verdade, nesta quinta-feira, 6 de janeiro, o reitor da Universidade Federal da Paraíba, Valdiney Gouveia, informou que o próximo concurso para técnicos e professores deve acontece no segundo semestre de 2022.

Concurso Sedu ES

A Secretaria de Estado da Educação do Espirito Santo tem a banca definida para organização do novo concurso público do órgão (concurso Sedu ES). A Fundação Carlos Chagas (FCC) foi a escolhida.

Concurso Seduc PI

Em reunião realizada nesta terça-feira, 7 de dezembro, o secretário de Estado da Educação, Ellen Gera Moura, afirmou que a Secretaria da Educação já iniciou estudos para a realização de um novo edital para profissionais da educação (concurso Seduc Piauí).

Prefeitura de Maceió – AL

O prefeito de Maceió, JHC, anunciou concurso (concurso público Maceió AL) com 576 vagas para a área da educação.

Além do programa e o concurso público Maceió AL, o governo prevê investimento de mais de R$ 52 milhões na educação e auxílio internet aos professores.

Prefeitura de Palmas – TO

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Palmas (TO) afirmou que foi criada uma comissão para estudar a realização de um novo certame em 2022.

UEG – GO

O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou por meio de seu perfil no Twitter, o novo edital para o concurso público da Universidade Estadual de Goiás (UEG).

Ainda não há data específica para publicação do novo edital em 2022, mas ele vai ofertar 94 oportunidades para o cargo de professor do curso de Medicina da UEG.

Seeduc – RJ

Nesta sexta-feira (15/10), foi autorizado um novo concurso público para a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro (concurso Seeduc RJ). A previsão é que o edital saia ainda este ano, em novembro.

Concurso SEDF

Poucos dias após o concurso SEDF ser autorizado, a comissão organizadora foi formada, conforme portaria publicada. Durante coletiva de imprensa, SEDF declarou que pretende publicar o edital em dois meses.

PCDF

A Polícia Civil do DF recebeu autorização para a realização de um novo concurso destinado à área administrativa do órgão (concurso PCDF). A previsão é que sejam ofertadas 8 vagas para área de pedagogia.

SEE – PE

De acordo com a deputada estadual Teresa Leitão, em reunião com o secretário de Educação, o edital do concurso SEE PE será publicado até o final de março e já estaria com banca definida.

Concurso PF

De acordo com resposta da Polícia Federal ao Direção Concursos, o pedido de novo concurso público para área administrativa (concurso PF Administrativo) ainda não recebeu parecer do Ministério da Economia. O pedido pediu a realização de novo edital para 557 vagas.

Concurso SEED AP

Uma comissão foi formada para um novo concurso público para a Secretaria de Educação do Amapá (concurso Seed AP). O órgão está sem um certame para efetivos desde 2012, quando foi realizado o último edital.

Concurso SME SP

A Prefeitura de São Paulo autorizou a realização de um novo concurso para a Secretaria Municipal de Educação para o preenchimento de 3.200 vagas (concurso SME SP).

Concurso SED MS

Concurseiros da área de educação podem comemorar! O governo do Mato Grosso do Sul anunciou que o novo certame para a Secretaria de Educação do estado (concurso SED MS), deve sair até o final do mês de fevereiro.

Concurso Seduc GO

O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, e a secretária de Educação do estado, Fátima Gavioli, anunciaram a realização de um novo concurso Seduc GO.

De acordo com a secretária, o certame deverá ocorrer até o ano de 2022. No entanto, os representantes não confirmaram o número de vagas e os cargos que deverão ser ofertados no novo edital.

Concurso Seduc RO

A comissão organizadora do próximo concurso Seduc RO foi formada. Segundo portaria que elabora a comissão, os servidores vão levantar o número de vagas e cargos não preenchidos no último certame, que foi realizado em 2016.

Concurso Seduc PA

O Tribunal de Contas do Pará (TCE PA) recomendou que um novo concurso Seduc PA seja realizado para suprir profissionais para a população indígena.

Concurso Seduc TO

Uma audiência de conciliação entre o Ministério Público do Tocantins (MPTO) e o estado do Tocantins poderá trazer a publicação do edital de concurso Seduc TO com 5.644 vagas. O certame tem comissão organizadora formada.

Concurso Seduc RS

Mesmo com os contratos dos professores temporários prorrogados, o próximo concurso Seduc RS permanece previsto e só não ocorreu em 2020 por conta da pandemia.

As afirmações foram feitas pela deputada Sofia Cavedon (PT) em artigo publicado em dezembro de 2020.

Concurso UnDF

De acordo com o documento, a comissão tem a finalidade de “organizar, planejar, acompanhar e supervisionar as etapas e fases relativas ao concurso público para a provimento dos cargos da Carreira Magistério Superior do Distrito Federal”.

Concurso IFCE

O edital do concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (concurso IFCE) está previsto para ser publicado na próxima semana. A previsão é de que o edital oferte 175 vagas imediatas para cargos de nível médio e superior.

Concurso IF RO

Foi divulgado a banca responsável pelo edital do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (concurso IF RO). O Instituto AOCP foi a empresa escolhida.

Concurso UERN

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, autorizou a realização de um novo concurso público para Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (concurso UERN), tanto para docentes quanto para área de apoio.

A previsão é o que o concurso UERN ocorra em 2022.

Concurso Campina Grande

O concurso Campina Grande está com edital previsto para 2021. Segundo o projeto básico, a banca Idecan será responsável pelas 859 vagas.

Concurso Educação PB

O governo do estado da Paraíba já está de olho em um novo concurso para a área da educação (concurso Educação PB). A informação foi passada pelo secretário estadual de Educação e da Ciência e Tecnologia, Cláudio Furtado, em entrevista ao jornal Arapuan Verdade.

Concurso CE

O governador do Ceará, Camilo Santana, se reuniu com reitores da Universidade Regional do Cariri, Universidade Estadual do Ceará e Universidade Estadual Vale do Acaraú para tratar sobre concursos que serão realizados nessas instituições em 2022 (concurso público CE).

Concurso UECE

Um novo edital de concurso público para a Universidade Estadual do Ceará foi anunciado pelo governador do estado do Ceará, Camilo Santana (concurso UECE).

De acordo com o representante do estado, o novo edital de concurso público deve ser publicado no ano de 2022.

Concurso UESPI

O reitor da Universidade Estadual do Piauí, Prof. Dr. Evandro Alberto, anunciou que um novo edital de concurso público (concurso UESPI) deve ser lançado em 2022.

Concurso Semed Manaus

A Secretaria Municipal de Educação de Manaus terá um novo edital de concurso público para professores. Os pagamentos serão de até R$ 21 mil (concurso Semed Manaus).

