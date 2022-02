Detento dá martelada na cabeça de parceiro de cela e foge do presídio de Sena

A fuga de um reeducando foi registrada na tarde desta segunda-feira (14), no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira. O acusado é identificado como Luciano.

De acordo com informações, o detento estava trabalhando na marcenaria do presídio quando se desentendeu com um colega de cela e, de posse de um martelo, desferiu uma martelada na cabeça dele. Após o ocorrido, o agressor fugiu do local.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o PS do hospital João Câncio Fernandes, em estado grave, e deverá ser transferido para Rio Branco.

Nesse momento, policiais penais estão espalhados em vários pontos de Sena Madureira na tentativa de capturar o fugitivo.