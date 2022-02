Duarte cumpre promessa e faz outdoor parabenizando Gladson pela convocação do cadastro de reserva da PM

O deputado Roberto Duarte (MDB) cumpriu nesta sexta-feira (11) sua promessa: a confecção de um outdoor parabenizando o governador Gladson Cameli pela convocação dos provados no cadastro de reserva da Polícia Militar.

A promessa foi feita por ele no ano passado, na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre. “Palavra dada, é palavra cumprida! Eu prometi que no dia que o governador convocasse todos do cadastro de reserva da Polícia Militar eu faria um outdoor o parabenizando e essa imagem mostra o cumprimento da minha palavra. Parabéns Gladson! Quem ganha é a nossa população! A luta segue pela convocação daqueles que estão no cadastro de reserva da Polícia Civil”, diz legenda da publicação em seu Instagram, onde aparece em frente a placa.

Na mensagem do outdoor, além de parabenizar Gladson e os convocados, Duarte também lembra de outro impasse: “Continuaremos na batalha pelo cadastro de Reserva da Civil”.