Duda Reis acusa Nego do Borel de violar medida protetiva após tatuagem

Nego do Borel surpreendeu os internautas ao mostrar que “refez” a tatuagem para a ex-noiva, Duda Reis. Ao invés de apagar o nome da modelo, que o acusou de agressão, ele decidiu dar uma “repaginada” no desenho: incluiu as palavras “William e” e “do Borel”. Segundo o cantor, a mudança é uma homenagem a uma dupla de MCs.

“Relíquias do funk, MCs William e Duda do Borel. Duda muitas vezes me inspirou para eu ser quem sou hoje, então esse nome vai ficar marcado em minha vida”, escreveu ele, na publicação. Em entrevista ao Uol , a advogada Izabella Borges, que defende Duda, afirmou que a divulgação da tatuagem pode ser considerada uma infração. Desde novembro de 2021, uma medida protetiva proíbe o cantor de fazer, direta ou indiretamente, qualquer referência à Duda. Agora, ela pede uma investigação contra ele por descumprimento da medida. “Além disso, ele traz, de novo, o caso à mídia e revitimiza Duda, pois esse fato saiu em diversos os veículos. Ela fica desestabilizada, tendo que falar novamente sobre o que aconteceu”, afirmou Borges.