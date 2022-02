Em Brasileia, Nicolau Júnior deseja sorte a Tadeu Hassem e Israel Milani nas eleições deste ano: “É como vestibular”

Brasileia

Ocorreu hoje em Brasileia a inauguração do Centro Integrado de Meio Ambiente (Cima) do Alto Acre, órgão ligado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e das Políticas indígenas (Semapi). O evento reuniu a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem (PT), o presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (PP), o secretário estadual de Meio Ambiente, Israel Milani (Pros), entre outras lideranças políticas.

Vestibular

Na solenidade, Nicolau desejou boa sorte ao secretário da Semapi, Israel Milani, que deve disputar uma vaga na Câmara Federal, e ao secretário de Finanças de Brasileia, Tadeu Hassem, que é pré-candidato a deputado estadual. Nas palavras de Nicolau, as eleições são como um vestibular, resta esperar para saber se serão aprovados ou não.

Alto Acre

Maior liderança do Alto Acre, a prefeita Fernanda Hassem quer eleger a dupla com votação expressiva na sua região de influência. A petista andou reclamando ultimamente sobre a falta de olhar dos parlamentares para a região e acredita que com a eleição da dupla, essa história pode mudar.

Todo ouvidos

Nas redes sociais, Tadeu postou uma foto em que aparece conversando com o presidente da Aleac e escreveu: “Ouvindo a voz e as experiências vividas do presidente da Aleac, deputado Nocolau Júnior. Obrigado deputado”. E tá certo, Nicolau sabe como poucos o caminho do voto.

Milani

Há de se registrar que o secretário Israel Milani é um dos nomes mais competitivos na corrida pela vaga de deputado federal. Conseguiu unir o útil ao agradável. Tem feito uma gestão vistosa à frente da Sema, vai herdar grande parte do capital político da mãe, a deputada federal Vanda Milani, e terá o apoio da maior liderança do Alto Acre, a prefeita Fernanda Hassem, que por sinal também é sua noiva. Vai ser difícil essa vaga escapar.

Vacina no Carnaval

A Prefeitura de Rio Branco não vai parar a vacinação da população contra a Covid-19 nem durante o Carnaval. A solicitação foi feita pelo vereador Samir Bestene (PP). “Fiquei feliz que após dois discursos solicitando a vacinação no Carnaval, a Semsa (Secretaria Municipal de Saúde) anunciou hoje que tera vacinação no sábado, segunda e quarta”, contou à coluna.

Eleições

Perguntei ao vereador se ele pretende disputar as eleições deste ano, a resposta foi que ele ainda está “analisando as composições”. A única certeza é que seu pai, o deputado estadual José Bestene, vem para a reeleição.

Ex-BBB

O biólogo e ex-BBB, Vanderson Brito, que foi candidato a vereador de Rio de Branco na última eleição, disse à coluna que não pretende disputar o pleito deste ano. Filiado ao PDT, Vanderson é militante e defensor das causas indígenas.

Aprendizado

De acordo com Vanderson, a última eleição serviu como uma escola. O biólogo disse que quase retirou sua candidatura, já que a campanha eleitoral ocorreu em pleno pico da pandemia do coronavírus, mas decidiu prosseguir para não prejudicar o seu partido, o PDT. “Eu não achava justo ir pra rua e fazer campanha em plena pandemia. Já que eu queria ocupar um cargo público, deveria dar o exemplo. Não visitei ninguém e nem fiz campanha, só me movimentei nas redes sociais”, disse.

Futuro

Se não deseja disputar o pleito deste ano, o mesmo não se pode falar das disputas futuras. Vanderson disse que não desistiu da política partidária, mas que espera fazer uma campanha ‘de verdade’ na próxima eleição que disputar. “Quero disputar algo no futuro com o apoio do movimento indígena, do movimento social, das causas que represento. Quero que seja algo natural, sem imposição. Eu vou com eles e vou por eles, se eles quiserem que eu os represente, estou aqui pra isso”, afirmou.

Mandato interessante

Conheço Vanderson há uns bons anos, quase uma década, e se tem algo que ele sempre lutou foi pelas causas indígenas. Juntando isso a sua formação acadêmica em ciências biológicas, faria um mandato interessante a favor das populações autóctones e do meio ambiente.