Em Feijó, dona de casa de 45 anos morre por descarga elétrica em máquina de lavar

A dona de casa Maria Marinete Oliveira da Costa, de 45 anos, foi encontrada morta dentro do banheiro de sua residência, no município de Feijó, na noite desta segunda-feira (31), informou a Polícia Militar do Acre (PMAC). De acordo com a instituição, foi um vizinho que encontrou a mulher morta dentro do banheiro da residência. As primeiras investigações apontam que ela pode ter sido vítima de uma descarga elétrica quando manipulava em uma máquina de lavar.

O corpo de Maria Marinete estava dentro do banheiro, descalça e, nas mãos, ela tinha uma extensão que não tinha o plugue da tomada, apenas o fio descascado, com o qual ela provavelmente tentou ligar a máquina de lavar roupas. Aparentemente, após finalizar a lavagem da roupa, a ponta descascada da extensão com corrente elétrica caiu no chão molhado e ocasionou uma descarga elétrica, que a matou na hora.