Equipe da PRF auxilia mãe a levar filha ferida para atendimento no interior do Acre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) auxiliou, na tarde de hoje, mãe e filha que estavam pedindo socorro na margem da BR-317, próximo a Capixaba, interior do Acre. A equipe conduziu mãe e filha para Unidade de Saúde Básica Idelfonso Cordeiro, no município de Capixaba

Os policiais rodoviários federais efetuavam ronda na BR 317 km 170 quando avistaram uma mulher em prantos as margens da rodovia, com sua filha de 9 meses de idade nos braços, efetuando sinal de socorro para a viatura. A mulher informou que sua filha havia sofrido um acidente domiciliar e queimou o braço com água fervente.