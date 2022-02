Friale prevê chuvas fortes e queda de granizo e de temperaturas no AC neste fim de semana

O pesquisador Davi Friale alertou os acreanos para as condições pouco favoráveis para quem planejou um fim de semana de passeios. É que segundo ele, sábado (12) e no domingo (13), as chuvas serão generalizados e intensas em parte do Acre: “nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, mas que poderão atingir, também, com menor intensidade, o centro do estado e o vale do Juruá. Esta é a mesma previsão para as áreas próximas do Acre, ou seja, Amazonas, Rondônia, Bolívia e Peru”, disse o pesquisador, completando: “Inclusive, durante a noite”

Podem ocorrer chuvas fortes, raios, ventanias e, até, a possibilidade de queda de granizo em alguns pontos, de acordo com Friale, que também prevê um clima ameno no domingo: “A temperatura ficará amena na maior parte do Acre, cujas maiores temperaturas durante o dia deverão ficar abaixo de 25ºC, em Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, e abaixo de 28ºC, em Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó. Já, as mínimas, ao amanhecer, não terão alteração significativa, devendo ficar situadas entre 19 e 21ºC, no leste e no sul do estado. Em Rio Branco e na maioria dos municípios acreanos, o Sol não deverá aparecer no domingo.”.