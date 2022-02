Gabriel Medina, após Yasmin Brunet postar texto de despedida, surge às pressas nas redes: “Esperança”

Nesta quarta-feira (03), o surfista Gabriel Medina voltou para as redes sociais. Em suma, o artista apareceu após Yasmin Brunet fazer um texto de despedida. Sendo assim, sem falar muita coisa, o rapaz publicou uma foto onde aparece abraçado em sua prancha.

Desse modo, na legenda, Gabriel Medina postou uma mensagem de fé. “‘Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém a maior delas é o amor’ ‭‭1 Coríntios‬ ‭13:13‬. Amém“.

Inclusive, antes de anunciar sua separação de Yasmin Brunet, Gabriel Medina fez um desabafo importante em suas redes. Em resumo, o atleta afirmou que ficaria de fora do surf por um tempo, para cuidar de sua saúde mental. Dessa maneira, logo, os fãs já ficaram extremamente preocupados com o surfista.

Nos comentários da foto de Gabriel Medina, os fãs desejaram força a ele. “Força Medina, o Brasil está contigo“, escreveu uma. Outro soltou: “Deus tá sempre cuidando de tudo, irmão“. Um terceiro profetizou: “Vai voltar, mais forte que nunca“.

Yasmin Brunet, ex-esposa do surfista, pegou todos de surpresa ao se despedir. A cachorrinha da modelo acabou falecendo, e a loira ficou bem abalada. “Obrigada por todo o carinho que você sempre me deu. Descanse em paz, Branquinha. Te amamos muito e você sempre estará viva nos nossos corações”, completou a modelo, visivelmente abalada.

Yasmin pediu orações para Gabriel Medina

Logo quando Gabriel Medina anunciou seu afastamento do surf, Yasmin Brunet se pronunciou falando sobre o assunto.

“Eu já falei aqui com vocês muitas vezes sobre as minhas batalhas com depressão e ansiedade. Só quem tem qualquer tipo de distúrbio mental sabe como é difícil lidar com isso. Conforme a gente vai vivendo a gente vai aprendendo muita coisa, por exemplo sem a sua saúde mental e física você não tem nada. São os bens mais importantes que você tem. Não adianta dinheiro, não adianta nada se você não tem saúde para desfrutar disso”, disse Yas.