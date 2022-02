Gehlen Diniz e Pedro Longo se desentendem sobre emenda em PL que altera concurso do Corpo de Bombeiros e PM

Desentendimento

Nos instantes finais de sessão desta quarta-feira (2) da Aleac, uma discussão tomou conta do plenário virtual (já que as sessões estão ocorrendo de forma remota) da Casa. O desentendimento foi entre o líder do governo, o deputado Pedro Longo (PV) e o deputado Gehlen Diniz (PP), também da base do governo.

Motivo

A discussão se deu durante uma reunião mista das comissões de Constituição e Justiça e de Serviço Público da Casa, presidida pelo deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB). O motivo foi uma emenda do deputado Gehlen Diniz, sobre o PL enviado pelo Executivo que amplia o teto de idade no concurso do Corpo de Bombeiros e PM, de 30 para 32 anos, e dispõe sobre outras alterações.

Votação separada

Diniz pediu ao deputado Pedro Longo que quando o PL fosse ao plenário, que a votação das emendas fossem feitas em separado. “Vota o texto original, vindo do Executivo, que já traz benefícios, e os destaques nós votamos em separado. Se não há consenso com relação a emenda do deputado Gehlen Diniz (que retira a obrigatoriedade do curso de bacharel em direito para cargos da PM), então pode ser derrotada no plenário. Então eu faço um apelo ao deputado Pedro Longo que levemos a matéria ao plenário. As pessoas estão esperando pela aprovação dessa proposta”, justificou.

Não quer

Em sua resposta, o deputado Pedro Longo pediu que o deputado Gehlen retirasse sua emenda de pauta para que a discussão pudesse avançar. “Essa emenda, ela cria um problema sério para a corporação, especialmente com os oficiais, e ela será um impeditivo para a gente avançar. A forma que a gente tem de avançar é com a retirada da emenda por parte de vossa excelência neste momento, para a gente aprofundar essa discussão”.

Vistas

A questão é que após o Projeto de Lei ser votado e aprovado pelas comissões, o PL e as emendas devem ir ao plenário. O deputado Pedro Longo ficou de fazer um pedido de vistas sobre a emenda do deputado Gehlen, na votação que deve ocorrer na próxima terça-feira (8).

A Cesar o que é de Cesar

Ainda sobre o PL do Executivo, vale destacar que ela foi feita com base no projeto apresentado pelo deputado Jenilson Leite (PSB), que ampliava o teto da idade para 35 anos. Foi inclusive sugestão do socialista que o Executivo enviasse o projeto em caráter de urgência. Apesar de alterar para 32 e não para 35, Jenilson comemorou o avanço.

Emoção

Ainda na sessão desta quarta na Aleac também teve espaço para emoção. A deputada estadual Antônia Sales (MDB) foi às lágrimas ao falar sobre a saúde de sua filha, a deputada federal Jéssica Sales (MDB), que luta contra um câncer de mama. “Como mãe, isso é muito chocante. Pensei que eu fosse forte, mas não sou. Eu acho que sou igual a toda mãe”, disse emocionada.

De volta

O vice-governador do Acre, o major Wherles Rocha (PSL), já está de malas prontas para retornar ao estado nesta quinta (3). Após mais de um mês internado em São Paulo, ele recebeu alta médica do hospital Osvaldo Cruz, em São Paulo, no último dia 29 de janeiro. Que reestabeleça sua plena saúde.

Ficha assinada

O deputado estadual Luiz Tchê (PDT) comemorou hoje a filiação de dois novos nomes ao partido, o do empresário Saulo Abrahão, do grupo AFA, e do jornalista e colunista social Vagno Di Paula. “Compartilho com vocês a alegria de participar da filiação de dois importantes quadros. Acompanhado do dirigente partidário Emylson Farias, recebemos os amigos Saulo Abrahão e Vagno Di Paula. Desejo boa sorte aos mais novos pedetistas, podem contar comigo no que for necessário”, escreveu.

Vice

Por falar em Tchê, o deputado pedetista quer indicar o vice na chapa do governador Gladson Cameli (PP) para a reeleição. O deputado pretende levar uma lista com os principais nomes do PDT ao governador, para que cheguem a um acordo. As informações do site Notícias da Hora.