Isolado com Covid, jovem é encontrado morto no banheiro de casa

Um jovem identificado como Everson Lucas Santana de Oliveira, de 23 anos, foi encontrado morto, na noite de sexta-feira (5/2), no banheiro da casa onde morava em Anápolis, cidade a 55 km da capital goiana. Segundo vizinhos, ele estava isolado por estar com Covid-19.

O caso ocorreu no Bairro Bandeiras, região norte da cidade. Vizinhos informaram que a última vez que o estudante deu sinal de vida no local foi no dia 27/1. Foi quando eles observaram alguma movimentação dele no interior da casa.

Mas, nas redes sociais, há postagens dele na última terça-feira (1º/2).

Mau cheiro

Segundo a Polícia Militar, foi a dona do imóvel onde Everson morava que estranhou o sumiço dele. Ao se aproximar do local para chamar por ele, sentiu um mau cheiro.

A PM foi acionada, entrou no imóvel e localizou o corpo, já sem vida e em decomposição, dentro do banheiro.

O Instituto Médico Legal esteve no local na noite de sexta e retirou o corpo. A Polícia Civil investigará o caso para esclarecer as circunstâncias da morte.