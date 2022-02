Justiça condena comitiva a pagar R$ 28 mil e pensão a vítima de acidente em cavalgada no AC

A 5ª Vara Cível de Rio Branco condenou na última quarta-feira (02) uma comitiva de Rio Branco intitulada “Beba Direto”, a pagar o montante de R$28 mil a uma mulher que se acidentou na Cavalgada de 2016, evento típico acreano que dá abertura às festividades da Feira de Exposição Agropecuária do Acre (Expoacre).

Segundo a sentença, publicada na edição nº 6.999 do Diário da Justiça eletrônico (DJe), a juíza responsável pelo caso, Olívia Ribeiro, entendeu que o ocorrido não foi fatalidade, mas falta de prudência por parte dos responsáveis.

Além disto, ela considerou também que houve falta de sinalização por meio de cordão de isolamento, além da remoção da vítima do local do acidente sem ter recebido atendimento de urgência.

“É evidente a responsabilidade da parte demandada pelo acidente, que poderia ter sido evitado, não fosse a falta de prudência da equipe do requerido, pois não deveria transitar com a carreta com velocidade acima do normal permitido”, disse.

O CASO

De acordo com a vítima em depoimentos, ela estava assistindo o desfile das comitivas quando uma comitiva ocasionou o acidente nas imediações do bairro Triângulo, local onde costuma acontecer o evento. Além da lesão que ocasionou necrose, ela ficou com danos permanentes em uma das pernas.

Por conta dos danos ocasionados à denunciante, que alegou incapacidade parcial para o trabalho por conta do acidente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ordenou o pagamento de pensão mensal de um salário mínimo, além dos R$28 mil, sendo R$18 mil por danos estéticos e R$10 mil por danos morais. A sentença ainda cabe recurso.