Liderada por Mailza, comitiva com prefeitos, deputados e governador chega à Brasília para reuniões

Uma grande caravana do Progressistas no Acre desembarcou na manhã desta quarta-feira (16) em Brasília composta pela presidente do partido, senadora Mailza Gomes, pelo governador Gladson Cameli, os prefeitos Tião Bocalom, de Rio Branco, Zequinha Lima, de Cruzeiro do Sul, Rosana Gomes, de Senador Guiomard, Bené Damasceno, de Porto Acre, Kiefer, de Feijó, além dos deputados Gehlen Diniz, Nicolau Júnior e José Bestene.

O secretário-geral do partido, Artur Neto e os membros da Executiva, Livio Veras e Márcio Pereira também integram a comitiva.

Os deputados estaduais e prefeitos da região do Vale do Juruá cumprem agendas em busca de recursos para os municípios e para manutenção da BR-364 que está castigada pelo inverno.

O restante da comitiva busca mostrar em Brasília o crescimento da sigla no Acre, fortalecer a relação com a executiva nacional e falar das perspectivas do partido para 2022.

A equipe foi recebida na manhã desta quarta pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, junto com o deputado Baldy, articulador do PP no Brasil e Dr Aldo, secretário-geral.

“A senadora Mailza tem buscado desenvolver sua gestão alinhada com seus pares. Tudo será construído com diálogo, respeito e valorização”, diz o secretário-geral, Artur Neto.