Loja Havan no AC não tem guichê 13 em oposição ao PT; internauta reage: “Mas tem caixa 2, né?”

Poucas pessoas que frequentam a loja Havan, em Rio Branco, talvez tenham reparado que entre os caixas de atendimento ao público não existe o de número 13.

O espaço é identificado pela bandeira do Brasil – símbolo usado na campanha do presidente Jair Bolsonaro e pelos movimentos anti-vacina e a favor voto impresso.

A repulsa contra o 13, usado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), é do catarinense e dono das lojas Havan espalhadas pelo Brasil, Luciano Hang, que é bolsonarista declarado.

“Para ninguém ficar preso na fila” ou “porque esse número dá azar” são algumas das falas que o empresário usa para justificar a decisão em seus perfis nas redes sociais.

Quem compartilhou no Twitter uma imagem do local foi a influenciadora acreana Carol com C. “Descobri que não é meme. Na Havan, realmente não tem caixa 13”, escreveu na legenda.

Uma internauta logo tratou de responder a publicação com uma ironia: “Mas tem o caixa 2, né?”.