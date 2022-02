A senadora e presidente do Progressistas no Acre, Mailza Gomes, fará o anúncio oficial da sua pré-candidatura na próxima segunda-feira (7).

O evento agendado com a imprensa e demais lideranças políticas do partido será no Buffet Matheus, Rua 6 de Agosto, 54 – Bairro Xavier Maia, às 10h.

Mailza deve aproveitar a ocasião para fazer um balanço do seu mandato, além de anunciar apoios de grandes lideranças evangélicas.