Morre Duda Couto um homem que sonhou ser governador do Acre

Duarte José do Couto estava internado no hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, há pelo menos três meses

Ambos defendiam que o Brasil entrasse na corrida armamentista do mundo, com construção de uma bomba nuclear genuinamente brasileira.

Foi a partir deste discurso que empresário travou conhecimento com outro acreano polêmico, o médico cardiologista Enéias Carneiro, que ficaria famoso, na campanha eleitoral de 1990, para a Presidência da República, sob o bordão, em 17 segundos do horário da propaganda eleitoral, dando conta de que seu nome era Enéias.

Faleceu, na noite desta terça-feira (15), no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, o empresário do setor agropecuário Duarte José do Couto Neto, aos 71 anos. Natural de Tarauacá, era um homem do mundo, um visionário do agronegócio.

