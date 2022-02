Morre Maria de Nazaré, mãe de Doutor Raiz, aos 95 anos e de causas naturais

Mãe de Raimundo Nonato, conhecido como Doutor Raiz, Maria de Nazaré da Silva morreu neste sábado (5) de causas naturais aos 95 anos, em sua residência em Rio Branco, capital do Acre. Era natural do Ceará e veio com pouca idade para o Acre com os pais, se casou e morou em Brasileia, Xapuri e Rio Branco.

Segundo Doutor Raiz, a senhora Maria de Nazaré teve 13 filhos de parto normal, mas deixou 11 filhos vivos, 98 netos, 12 bisnetos e alguns tataranetos. “Minha mãe era muito sadia e saudável. Foi ela quem me ensinou a trabalhar com plantas medicinais, ela sempre gostou desde quando morava no seringal”, conta Raiz.

“Até ontem ela estava feliz, bem produzida, gostava de vestir roupas e ir para a varanda tirar fotos e conversar com a família, mesmo com a distância da pandemia e hoje Deus a levou de forma natural. A mamãe era uma batalhadora, conhecedora das plantas medicinais. Sempre ela tinha um jeito para tudo, sempre orientava e dava um jeito para tudo. Deus a está levando e tenho certeza que ela estará em uma boa morada e eu estarei aqui honrando o nome dela”, diz Doutor Raiz.

O velório está sendo realizado na Capela São Francisco, próximo ao Maria Farinha, de onde sairá amanhã (6), para ser sepultada às 14h, no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro Tancredo Neves.