“Não trouxe nenhuma novidade”: Jenilson questiona agenda de ministro no Acre

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB) questionou, durante sua fala no pequeno expediente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta terça-feira (2), a agenda do ministro da Saúde Marcelo Queiroga, que esteve em Sena Madureira na terça-feira (1).

“Uma agenda altamente descolada da agenda do Executivo. Estranhamente não trouxe nenhuma novidade na campanha contra o coronavírus e também não vi nenhum anúncio ligado à pasta da Sesacre, que pudesse trazer uma novidade nessa luta contra a Covid-19”, disse.

Por outro lado, o deputado destacou o esforço em Sena Madureira que “foi o anúncio da possibilidade da vinda do laboratório da Fiocruz para o hospital. Isso é um componente importante que coloca aquela região sob um novo olhar epidemiológico. Pra mim, essa foi a novidade. Mas achei muito estranho um ministro vir ao Acre sem nenhuma agenda mais relacionada ao Executivo e sim, isolada em um município”, finalizou.