Novo vice do PL quer juntar “bancada da bala” no partido de Bolsonaro

Na foto acima, Augusto está no canto esquerdo, durante convenção do partido, semana passada, que o escolheu vice-presidente do PL.

Augusto disse que uma de suas missões será de buscar novas filiações ao PL, em especial os parlamentares e lideranças desse segmento que defende, o das armas.

“A bancada é unida, mas está espalha em vários partidos. Vamos tentar unir todo esse grupo ao lado do partido do presidente. Será mais fácil para enfrentar essas eleições de 2022” – disse Capitão Augusto.

Segundo ele, o objetivo é filiar cerca de 300 mil pessoas para o PL nos próximos dois meses.