Policia Civil prende dois por homicídio de indígena em Feijó

Nas primeiras horas desta terça-feira, 1, a Polícia Civil em Feijó prendeu A. R. das S. de 19 anos, e I. dos S. de 25 anos, ambos investigados pelo crime de homicídio.

As prisões é resultado de trabalho investigativo da polícia Civil com apoio da Polícia Militar que lograram êxito na captura dos dos homicidas.

A vítima, o indígena R. k., foi morto em decorrência de divida de droga, crime ocorrido no último dia 8 de janeiro de 2022.

A investigação apontou que os investigados torturaram a vítima que foi amarrada e enterrada em cova profunda em uma região de floresta localizada na zona rural do município.

Os investigados foram presos em suas residências localizadas no bairro Bela Vista e invasão do Pelé Campos, ambas na cidade de Feijó.

De acordo com delegado Railson Ferreira, o trabalho investigativo foi de suma importância para elucidação do crime efetuar a prisão dos envolvidos.

“Ao tomar conhecimento do crime de homicídio, iniciamos a investigação onde foi possível colher elementos comprobatórios da autoria do homicídio e na identificação dos mesmos. O trabalho da Polícia Civil demonstra um compromisso com a sociedade na manutenção da segurança pública” ressaltou Railson Ferreira.

Os investigados foram conduzidos para a delegacia para procedimento praxe em seguida colocados a disposição da justiça.