Polícia Militar apreende entorpecente em matagal no Bairro Bom Sucesso

A Polícia Militar, por meio do 8°BPM, através do GIRO conseguiu realizar apreensão de entorpecente da espécie cocaína e maconha no Bairro Bom Sucesso.

Na ocasião, os militares realizavam patrulhamento quando em uma área de matagal um indivíduoao avistar a guarnição empreendeu fuga.

Ademais, realizou-se busca no intuito de localizá-lo, contudo não logrou-se êxito.

Ante ao exposto, o material foi entregue na delegacia para os procedimentos cabíveis, sendo que a investigação deve continuar para identificar da autoria delitiva.