Polícia prende foragido no AC com barras de maconha, crack e cocaína

Policiais do 3° Batalhão de Polícia Militar (3° BPM) capturaram na tarde desta sexta-feira (4) um foragido da justiça com drogas. A ação aconteceu durante uma abordagem preventiva no bairro Panorama, parte alta da capital.

O homem de 27 anos, era proprietário de uma distribuidora no bairro e, além de bebidas alcoólicas, vendia entorpecentes. Foram apreendidos três barras e 18 tabletes de maconha, seis pedras de crack, 81 trouxinhas de cocaína e diversos materiais usados na preparação e embalagens de entorpecentes.

Os militares também apreenderam equipamentos de videomonitoramento usados para visualizar a chegadas das viaturas policiais. O homem foi encaminhado à delegacia para serem tomadas as demais providências cabíveis ao fato.