PRF divulga resultados de ações na última semana de fevereiro; saiba o que foi feito

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Acre divulgou os resultados obtidos nas ações feitas nesta última semana no estado. Com relação ao enfrentamento ao crime, R$15.486 em maços de cigarros contrabandeados foram encontrados pela PRF e uma pessoa foi detida.

Na segurança viária, a PRF atendeu 6 ocorrências de acidentes e realizou 70 testes de alcoolemia, conhecido como bafômetro. Além disso, os policiais rodoviários federais abordaram 659 veículos e 1.013 pessoas foram fiscalizadas durante as abordagens.