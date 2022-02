Professora no Acre comemora dinheiro ‘esquecido’ em banco: “Veio em uma boa hora”

A professora Anita Costa, de 44 anos, foi uma entre os milhares de brasileiros que entraram no site do Banco Central nesta segunda-feira (14) para saber se teriam algum valor esquecido em uma conta bancária e, para a surpresa dela, a resposta foi positiva.

Mesmo sem saber ainda o valor, a professora, que mora em Cruzeiro do Sul, no interior do estado, já faz planos. Ela acredita que o valor pode ter sido proveniente de algum empréstimo. Professora de escola pública, ela diz que, independente do valor, será um dinheiro bem-vindo.

“Nesse momento de instabilidade, de crise, a gente fica alegre e na expectativa de receber esse valor, até pra poder comprar, realizar algum sonho, comprar alguma coisa que a gente esteja precisando”, disse.

A professora diz ainda que o sentimento foi de surpresa e muita empolgação. De forma bem humorada, ela diz que foi como achar um dinheiro perdido no bolso.

“O sentimento foi de alegria e empolgação. É uma coisa que fica esquecida e se a gente não for buscar, senão pesquisa, não for atrás, isso volta para o governo federal. Veio em uma hora boa, um dinheiro extra. É como se fosse uma poupança e agora a gente vai resgatar”, finaliza animada.