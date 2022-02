Rio Branco tem o terceiro maior preço do etanol hidratado entre as capitais do Brasil, diz ANP

Apesar do preço do Etanol Hidratado ter apresentado queda no Brasil, mesmo em ritmo mais lento, Rio Branco é a terceira capital brasileira com o maior valor médio por litro: R$6,059, segundo relatório emitido neste sábado (19).

De acordo com informações da Agência Nacional do Petróleo (ANP), que monitora semanalmente os gráficos de preços de todos os combustíveis e do gás de cozinha, a média do etanol hidratado na última semana em todo o Brasil era de R$4,699 na semana entre 13 e 19 de fevereiro. No mês, a queda acumulada é de 6,15%.

No entanto, mesmo com a baixa nacional significativa, o valor médio no estado está com, pelo menos, R$1,36 a mais que a estimativa nacional, ficando atrás apenas de Belém-PA (R$6,145) e de Porto Alegre-RS (R$6,087).

No Acre, 20 postos foram pesquisados, sendo três em Cruzeiro do Sul e 17 em Rio Branco. No interior, o preço médio está acima da capital, com valor de R$6,633 ao consumidor, com preço mínimo de R$6,580 e máximo de R$6,660. Já em Rio Branco, o mínimo é de R$5,590 e o máximo é de R$6,290.

Confira abaixo o valor médio das capitais de cada estado:

CAPITAIS PREÇO MÉDIO DO ETANOL HIDRATADO Rio Branco – AC R$6,059 Maceió – AL R$5,142 Macapa – AP R$5,960 Manaus – AM R$5,322 Salvador – BA R$5,001 Fortaleza – CE R$5,556 Brasília – DF R$5,445 Vitória – ES R$5,662 Goiânia – GO R$4,632

São Luis – MA R$5,525 Cuiabá – MT R$4,284 Campo Grande – MS R$4,812 Belo Horizonte – MG R$4,839 Belém – PA R$5,084 João Pessoa – PB R$5,174 Curitiba – PR R$5,774 Recife – PE R$5,084 Teresina – PI R$5,129 Rio de Janeiro – RJ R$5,774