Seleção brasileira feminina estreia no Torneio Internacional da França: veja jogos, datas e onde assistir

A seleção estreia contra a Holanda, às 15h desta quarta-feira, em duelo com transmissão ao vivo no SporTV.

Depois da Holanda, as brasileiras ainda enfrentam a França, no sábado, e encerram a participação contra a Finlândia – na próxima terça-feira. Todos os jogos serão disputados no Estádio Michel D’Ornano e contam com transmissão no SporTV.

Aposta da técnica Pia Sundhage, a atacante Kerolin está na delegação sob a confiança da comandante – após enfrentar dois anos suspensa por doping. Agora, prestes a atuar no Torneio da França, ela aponta a disputa com bons olhos.

– As quatro equipes possuem grande força no cenário mundial do futebol feminino. A Holanda foi vice-campeã da Copa do Mundo e a França acabou nos eliminando na competição, além da Finlândia, que vem fazendo grandes atuações na Europa. Vejo o Torneio como uma grande oportunidade de preparação para a Copa América e isso nos dá ainda mais confiança para fazermos nosso trabalho bem-feito.

Novidades