“Sena Madureira receberá dois novos defensores públicos”, comemora Gehlen Diniz

O deputado estadual Gehlen Diniz (PP), manteve no início da tarde desta sexta-feira (11), um contato com a defensora-geral do Acre, Simone Santiago, e recebeu a notícia de que brevemente a cidade de Sena Madureira receberá novos defensores públicos para atender a população. Cabe destacar que na manhã de hoje o governador Gladson Cameli assinou a nomeação de 15 novos defensores do Estado.

“Entrei em contato hoje com a Dra. Simone Santigado, defensora-geral, e ela me garantiu que brevemente virão para Sena Madureira dois novos defensores. Trata-se de uma ação importante do governo, visto que, muitas vezes o morador procura atendimento com o defensor e não encontra profissional na comarca, mas essa realidade vai mudar”, comentou Diniz.

A Defensoria pública desempenha papel importante na comunidade, atendendo principalmente os moradores de baixa renda que precisam resolver alguma questão na justiça, mas não tem condições de recorrer a um advogado particular.