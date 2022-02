Sexo nas alturas: companhia aérea dos EUA oferece voos para quem tem fantasia de transar em avião

Já para os casais que desejam um jantar romântico nas alturas, a empresa disponibiliza experiências que saem por US$ 1.295 (R$ 6.820) ou US$ 1.595 (R$ 8.400).

A empresa também oferece pacotes para quem não tem tanta pressa ou pode gastar mais, como os de 1 hora ou 1h30, que custam US$ 1.095 (R$ 5.765) e US$ 1.495 (R$ 7.870), respectivamente. O adicional por pessoa sai por US$ 200 (R$ 1.055).

O serviço para quem quer transar é chamado de Mile-High Club e a modalidade mais em conta sai por US$ 995 (R$ 5.240, na cotação atual), em um voo com duração de 45 minutos.

“Você chega aqui com um sorriso no rosto e sai com um sorriso maior ainda”, disse o piloto e fundador da companhia Andy Johnson, ao jornal The New York Times (NYT).

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!