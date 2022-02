“Trintão” do Ney tem Champions e Copa na lista de desejos

Ao completar três décadas, o jogador pode ter um dos anos mais decisivos de sua carreira, com mais uma disputa de Champions League e a Copa do Mundo do Catar, em novembro, com a Seleção Brasileira.

Os 30 anos de idade no futebol costumam indicar a reta final de um jogador de alto nível – com algumas exceções. Neymar já passa a apresentar alguns sinais disso. Se em sua ascensão no Santos e na passagem pelo Barcelona as lesões quase não existiam, desde que chegou ao PSG, com seus 25 anos de idade, as contusões de variadas causas o acompanham e o deixam fora de um número considerável de partidas.

E é exatamente assim que o jogador se encontra neste momento. Fora de ação desde novembro, quando torceu o tornozelo em jogo contra o St. Ettienne, pelo Campeonato Francês, o camisa 10 corre contra o tempo para voltar a atuar pela equipe parisiense. E o motivo é mais do que óbvio, já que no dia 15 de fevereiro o PSG joga as oitavas de final da Champions contra o Real Madrid. Desejo 1: Champions League Se existe um pedido que Neymar deve fazer ao assoprar as velinhas neste sábado é a conquista do torneio europeu com a camisa parisiense. Desde que chegou, o jogador ajudou o time a chegar a uma final quando acabou perdendo para o impetuoso Bayern de Munique. Ser campeão com a 10 do PSG seria, sem dúvida, a realização dos desejos do jogador, que trocou o Barcelona pela equipe da capital francesa. Vencer a competição lhe daria tranquilidade para trocar de clube caso deseje e calar uma série de críticos que duvidam que isso possa ocorrer.

