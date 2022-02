Urgente: Gusttavo Lima é perseguido e tem show cancelado após nota de repúdio de time de futebol

Após muita luta e briga na internet, o time de futebol comunicou que conseguiu vencer Gusttavo Lima com a ajuda de autoridades e cancelou o show do cantor sertanejo que aconteceria dia 19 de março na Arena Pantanal, poucos dias antes da estreia do Cuiabá EC na Copa Sul-Americana. O evento foi transferido para o campus da Univag, na mesma cidade.

Segundo o clube reivindicava, o show de Gusttavo Lima, que está previsto para receber 30 mil pessoas, iria prejudicar o gramado da Arena Pantanal e consequentemente prejudicar a estreia na Copa Sul-Americana, que começa em Abril. O Cuiabá EC divulgou uma nota de repúdio em suas redes sociais e a empresa que cuida do gramado chegou a emitir uma nota alegando que o tempo mínimo para recuperar o gramado nesses casos é de 60 dias. Em uma nota publicada nesta quinta-feira (24), o Cuiabá agradeceu ao apoio do governo e entidades para o cancelamento do show de Gusttavo Lima: “Agradecemos a compreensão e o esforço realizado pelo Governo do Estado, na pessoa do governador Mauro Mendes, que conduziu a situação com sensatez e contribuiu para que o Dourado não fosse prejudicado em um episódio tão importante de sua história. Estendemos os cumprimentos também à CBF e à Conmebol, que se prontificaram em nos apoiar e reforçar a grandeza desse momento para o futebol de nosso Estado”. Veja a publicação: View this post on Instagram A post shared by Cuiabá Esporte Clube (@cuiabaec)