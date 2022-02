Vereador Pantico pede ao MPAC investigação sobre rampa de acesso ao Rio Iaco, em Sena

O vereador Pantico (PP) pediu que a promotoria de justiça de Sena Madureira investigue de que forma foram gastos os recursos empregados pela prefeitura de Sena Madueira para a construção da “Rampa de Acesso ao Rio Iaco.

Segundo o parlamentar em seu pronunciamento na sessão desta terça(22), mais de meio milhão de reais foram investidos naquela obra que hoje encontra-se em péssimas condições de uso pouco tempo após ser entregue a comunidade.

“É uma vergonha uma obra daquelas que custou muito dinheiro público encontrar-se nas condições que hoje aquela rampa se encontra totalmente deteriorada, e muito estranho a prefeitura não cobrar da construtora responsável pela construção uma solução para aquele problema.” disse

Pantico ainda lembrou que o convêncio entre prefeitura e Santa Casa que deverá ser votado em plenário ainda nesta terça não é mérito do prefeito, mas sim da população de Sena. “Andam dizendo pela cidade que o prefeito Mazinho é quem está mandando fazer as cirurgias. Isso é uma inverdade, esse convênio é pago com dinheiro público e um direito do povo.” enfatizou

A redação do portal YacoNews ainda recebeu informações de uma fonte que pessoas que não moram e nunca moraram no muncicípio, estariam em tese, sendo beneficiadas com essas cirurgias fruto do convênio entre a Santa Casa e a Prefeitura. “Equanto isso pessoas que moram aqui não conseguem essas cirurgias.” informou