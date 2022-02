Vídeo de Paulinha volta a repercutir: ‘bateu o telefone na minha cara e disse que o filho não era dele’

Paulinha e Marlus se relacionaram entre os anos de 2005 e 2015 e, durante esse período, a artista, que faleceu aos 43 anos, engravidou do cantor. Infelizmente, a vocalista não conseguiu levar a gestação adiante e perdeu o bebê.

Em entrevista há alguns anos, Paulinha relatou o delicado momento de sua vida. Após circularem alguns boatos sobre ela, o então marido teria pensado que a criança não seria dele.

“Eu não podia falar para ninguém porque as pessoas não iam acreditar em mim. Iriam julgar. Aí eu falei para ele e ele bateu o telefone na minha cara e disse que o filho não era dele. Isso foi o pior para mim“, contou Paulinha, durante uma entrevista com Gilmelândia durante o programa Super Pop, na Rede TV!.

Emocionada, a artista ainda revelou que o então marido havia recebido falsas informações de que ela estaria se relacionando com outro homem, o que teria feito o famoso pensar que o bebê não era seu filho. Paulinha disse entender o lado de Marlus, mas que na época a situação foi extremamente difícil para ela.

A cantora morreu na semana passada, no dia 23, após passar mais de duas semanas internada. Ela foi intubada e ficou em coma, diagnosticada com problemas renais, hepáticos e neurológicos pelos médicos que a acompanharam no Hospital Primavera.

