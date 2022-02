Vídeos do UFC: Alvarez fica com rosto ensanguentado em derrota

Os dois adversários saíram com marcas da batalha no rosto. Pascual ficou com o olho direito roxo e inchado pelos muitos cruzados de esquerda conectados por Josiane. Alvarez foi para casa com dois cortes no rosto, um entre as sobrancelhas e outro no nariz, resultados de cotoveladas duras acertadas por Tsarukyan durante a disputa no solo. Esses golpes causaram sangramento intenso no rosto do espanhol, que só cessaram após a luta.

Outros destaques do evento de sábado foram as rápidas vitórias de Terrance McKinney e Ramiz Brahimaj, a finalização de Wellington Turman contra Misha Cirkunov e a polêmica decisão dos juízes na derrota de Gregory Robocop contra Armen Petrosyan.