2º Festival de Marchinhas do Acre acontece dia 23; faça sua inscrição

A proposta é fomentar os compositores, poetas e amantes da folia manterem viva a cultura das

marchinhas de carnaval. Essa é a ideia do II Festival de marchinhas do Acre, realizado pelas

empresas BIAUSOM e JB SOM.

A primeira edição foi realizada em fevereiro de 2020 antes da pandemia e foi um sucesso com a

participação de 11 canções. Neste ano os organizadores pretendem superar esse número e

esperam selecionar entre os inscritos, para apresentação no dia 23 de abril, 12 marchinhas.

As inscrições são gratuitas e feitas exclusivamente por whatsapp. Solicite o regulamento e faça

sua inscrição pelo número 68 99985-4243.

Este ano a premiação é maior, para primeiro lugar R$ 3.000,00 o segundo R$ 2.000,00 e terceiro

R$ 1.000,00.

“Uma celebração à vida” é assim que os empresários Biau e James descrevem e justificam a

realização do festival. “Depois de 2 anos reunimos forças e inspiração para realizar novamente o

festival, que é uma maneira de fomentar compositores e promover também uma festa que é linda,

o carnaval.” afirmou Biau.

Então, atenção compositores para o prazo das inscrições: De 21 de março a 15 de abril, não

esqueçam apenas pelo whatsapp (68) 999854243.

O empresário, músico e produtor musical James Fernandes, lembra que o tema é livre e pede

“sejam criativos, vamos celebrar a vida e realizar juntos, uma grande festa no dia 23 de abril na

Gameleira, palco de grandes eventos.”

Dia 23 de Abril segunda edição do FESTIVAL DE MARCHINHAS DO ACRE

INSCRIÇÕES: de 21/de março a 15 de abril

apenas pelo WhatsApp (68) 99985-4243

Confira o regulamento

Realização:

BIAUSOM e JB SOM