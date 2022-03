Acre é segundo estado onde a tuberculose mais mata no país

O Ministério da Saúde lançou esta semana o Boletim Epidemiológico da Tuberculose. Os dados mostram que, em 2021, o Acre foi o segundo estado da federação com maior número de mortes pela doença no país, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro.

A mortalidade por tuberculose no Acre foi de 3,9 óbitos por 100.000, ficando acima da média nacional, que foi 2,1 óbitos por 100.000.

Para as pessoas que vivem com HIV, a coinfecção por tuberculose é a principal causa de óbitos. Segundo o ministério, 13 pessoas com a doença realizaram testagem para o HIV em 2021 no Acre, no ano anterior foram 6.

Quanto ao número de notificações de tuberculose por estado, mais uma vez o Acre teve um coeficiente do Brasil (32,0 casos por 100 mil hab.), com 50,3 casos a cada 100 mil habitantes.

O abandono do tratamento antes da cura também um problema no Acre: 3,8% dos pacientes não concluem o tratamento.

Sobre a doença

A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa transmitida pelas vias aéreas e provocada em grande parte dos casos pela bactéria Mycobacterium tuberculosis (também conhecida como bacilo de Koch), podendo ser causada também, embora mais raramente, por outras espécies de agentes como a Mycobacterium bovis, M. africanum e M. microti. A doença afeta principalmente os pulmões e pode atingir outros órgãos do corpo como rins, meninges e ossos.