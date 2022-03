Alessandra Marques e outros três promotores são promovidos ao cargo de procurador de Justiça no AC

A promotora de Direito e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Acre (MPAC), Alessandra Marques, foi promovida ao cargo de procuradora de Justiça com outros três promotores.

Os outros gestores são Meri Cristina Amaral Gonçalves, Francisco José Maia Guedes e Getúlio Barbosa de Andrade.

A informação foi divulgada no perfil de Alessandra, nesta quarta-feira (30). A mais nova procuradora do MPAC tem 25 anos de profissão.

“Após 25 anos no MP do Acre, tempo de alegrias e, também, de profundo desencanto para mim, ontem, eu, Meri Gonçalves, Maia Guedes e Getúlio, amigos mais do que queridos, fomos promovidos ao cargo de procurador de Justiça, por meio de um processo sério, em que todas as decisões foram fundamentadas exaustivamente no Direito”, escreveu a jurista.

“Impossível esquecer-me da primeira atividade que eu e Meri, momento em que ainda estávamos nos conhecendo, desempenhamos em conjunto no MP, já na capital, quando fomos impedir a matança de porcos na margem do rio Acre, para a comercialização da carne nos açougues. Não caberiam aqui todas as nossas histórias, mas cabe a nossa gratidão pelo respeito que cidadãos e cidadãs no Acre nutrem pelo nosso trabalho”, finalizou.

A passagem de Alessandra pelo MPAC rendeu muitas repercussões, entre elas a condução do caso TelexFree, suas publicações a respeito do uso da cloroquina no tratamento contra a Covid-19 e seu afastameto temporário do cargo de promotora por decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).