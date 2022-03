Alfinetada de Gladson em Bocalom vira manchete na imprensa nacional

O desentendimento entre o governador do Acre Gladson Cameli e o prefeito da capital Tião Bocalom, ambos do PP, em coletiva de imprensa com o presidente Jair Bolsonaro na última sexta-feira (19) em Rio Branco, gerou manchete nos principais jornais do país.

ASSISTA: Gladson e Bocalom se desentendem na frente de Bolsonaro; veja vídeo

O site Metrópoles, de Brasília, classificou o momento como ‘treta’ logo no título. “O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), aproveitou a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL) em um evento no estado, na tarde desta sexta-feira (18/3), para cutucar o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP)”, diz a matéria.

O site UOL Notícias também repercutiu o ato. “O chefe do executivo estadual mandou o correligionário “tapar buracos””, disse.

DISCUSSÃO

As alfinetadas começaram logo após Gladson abraçar Tião na solenidade de entrega de títulos de propriedade rural às famílias assentadas no estado, que ocorreu no estádio Arena da Floresta. O prefeito, então, cochichou algo no ouvido do governador que, de pronto, reagiu pegando o microfone e levando a “DR” a público.

“Olha aqui. O prefeito pega e vem dizer que essa ‘minha turma’ que vaia… Então quer dizer que a turma que vaia, e que vaia para mim também, é minha? Não, prefeito. Eu não tenho esse costume. Eu vou para o voto. Aí é o povo que decide. Eu não faço essa política. O senhor tem que parar de falar isso, prefeito. E vamos tapar os buracos da cidade. Eu estou à disposição”, disse Cameli.

O presidente Jair Bolsonaro, que assistiu a discussão, não se pronunciou a respeito da situação. Estavam também no ato os deputados federais Vanda Milani (Solidariedade) e Alan Rick (Republicanos), e o senador Márcio Bittar (PSL).

BOLSONARO NO ACRE

Cumprindo a primeira agenda na região Norte em 2022, Bolsonaro veio ao Acre para entregar títulos de propriedades rurais e participar da inauguração da Rede Boas Novas, complexo de comunicação gospel.

De noite, ele participou do Primeiro Encontro Estadual de Pastores e Líderes da Fé é Cidadania das Assembleias de Deus no Acre, filiadas à Convenção Estadual da Igreja Assembleia de Deus (Ceimadac).